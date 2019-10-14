На торжественное открытие пригласили семьи погибших бойцов, личный состав бригады, ветеранов, волонтеров, сообщает корреспондент Укринформа.

«Этот памятник действительно нужен не только для нас, которые знали этих героев, а также для новых военнослужащих в армии. Здесь также проводятся детские экскурсии. Все мы должны помнить и видеть эти имена», - говорит младший сержант, командир отделения Екатерина Матюха.

На памятном знаке - имена всех 33 бойцов-артиллеристов, которые погибли в боях на востоке стране с 2014 года. На памятном знаке изображена карта Украины, где которой отмечены места гибели артиллеристов.

"Теперь каждый день воин, проходя по малому плацу, будет вспоминать эти имена на мемориале... Они всегда будут перед глазами", - отметил прежний военнослужащий 55 артбригады Павел Марценюк.

Установить памятный знак на территории части – это инициатива самих военнослужащих. Он создавался за средства самих военных.

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