Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников космического ведомства США.

Пока NASA продолжает ждать удачного момента для установления новой официальной даты первого запуска Space Launch System, чиновник заявляет, что запуск может быть совершен уже в середине 2021 года.

"Расписание, которого мы должны придерживаться, очень и очень агрессивное", - сказал Кен Боверсокс, исполняющий обязанности администратора по вопросам разведки и операций с людьми в NASA во время презентации на Международном симпозиуме персонального и коммерческого космического полета (ISPCS).

По его словам, этот график предусматривает завершение строительства основной ступени в конце этого года и отправку ее в Космический центр имени Джона Стенниса в Мисиссипы для проведения огневых тестов, известных как Green Run.

После Green Run ступень будет отправлена в Космический центр им. Кеннеди для интеграции с двумя твердотопливными ракетными ускорителями, верхней ступенью и космическим кораблем «Орион», который и будет выполнять испытательный полет.

"У нас есть шанс установить ракету на площадку и запустить ее до конца следующего года. Впрочем, с учетом различных неопределенностей, более вероятным кажется 2021 ", - поделился чиновник.

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