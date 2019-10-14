Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные в Сирии оказались зажаты между турецкими войсками, которые проводят операцию против курдских формирований, и сирийской армией. Об этом он заявил в эфире Fox News 13 октября.

"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг", - отметил глава Пентагона. Сложившуюся ситуацию он назвал "ужасной".

При этом Эспер отметил, что США "не подписывались" воевать с Турцией ради защиты сирийских курдов. Также он признал, что у Вашингтона нет довольно сил в регионе, чтобы остановить наступление турецких войск.

Ранее сообщалось, что курдские группировки заключили соглашение с властями Сирии о совместных действиях против Турции. В рамках договоренности режим Башара Асада направил военных на север страны. Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе Пентагон сообщил об эвакуации около 1000 американских военных из северной части Сирии.





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