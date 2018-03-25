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|Укргидрометцентр порадовал теплым прогнозом по всей Украине
|25.03.2018 22:15
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Так, по данным Укргидрометцентра, солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Львовщине, Тернопольщине, Ривненщине и Волыни.
При дожди пройдут только в Хмельницкой и Винницкой областях. Средняя дневная температура воздуха составит +3… +11 градусов.
На остальной территории Украины будет тепло и весеннее солнце.
Так, ясной погоды в понедельник также стоит ожидать на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине.
В то же время 26 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет на Черкащине, Полтавщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, Запорожье, Николаевщине, Херсонщине, Одесщине и в рыму.
Средняя температура днем в центре Украины составит +2+8 градусов, а на юге– +3+12 градусов.
Прогноз погоды понедельник, 26 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9…+11
Львов – +7…+9
Ивано-Франковск – +3…+5
Тернополь – +5…+7
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +5…+7
Луцк – +7…+9
Ровно – +7…+9
Житомир – +6…+8
Винница – +4…+6
Одесса – +3…+5
Николаев – +6…+8
Херсон – +8…+10
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – +4…+6
Черкассы – +4…+6
Чернигов – +2…+4
Сумы – 0…+2
Полтава – +2…+4
Днепр – +5…+7
Запорожье – +6…+8
Донецк – +5…+7
Луганск – +4…+6
Харьков – +1…+3
Киев – +4…+6
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