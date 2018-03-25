Об этом сообщается в Telegram-канале 112 со ссылкой на данные оперативного штаба. В кинозале спасатели обнаружили еще 15 погибших, 7 из которых — дети. Тела сильно обгорели, из-за чего их невозможно опознать.

Также, по последним данным, без вести пропали 69 человек, 40 из них дети.

Отмечается, что двери в кинозалы в горящем ТЦ «Зимняя вишня» были закрыты, но это еще далеко не все нарушения.

«У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам… Вопрос также, почему двери [в кинозалы] оказались закрыты», — приводятся слова заместителя губернатора Кемеровской области Владимира Чернова в Telegram-канале 360tv.

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