Организатором митинга являются «Альянс столетия», объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии.

В акции сторонников объединения Молдовы с Румынией приняли участие около 100 тыс. человек, однако полиция Кишинева насчитала только 7 тысяч.

Митинг в Молдове

Митинг в Молдове

Участники акции подписали символическую декларацию об объединении Молдовы с Румынией.

Правоохранители задержали группу молодых людей (21 человека), у которых были обнаружены противогазы, биты, маски и ножи.

Митинг в Молдове

При этом президент Молдовы Игорь Додон считает, что унионистское движение, представители которого настаивают на объединении Молдовы с Румынией, — маргинальный и радикальный проект, способный еще больше разделить общество.

«Несмотря на то, что сегодня унионизм потерпел крах, мы обязаны осудить эту политическую для Республики Молдова чуму. Из-за коррупции, бедности и отсутствия уверенности в завтрашнем дне, люди вынуждены искать альтернативы, присоединяясь, в том числе, и к этому маргинальному и радикальному проекту», — считает Додон.

По мнению молдавского президента, правящая в стране коалиция во главе с Демократической партией несет прямую ответственность за растущую разобщенность в обществе.

«Будущее руководство Молдовы займется экономическими вопросами и улучшением благосостояния граждан, а унионизм будет объявлен вне закона. Иностранные спецслужбы больше не смогут организовать провокации против государственности нашей страны. У Молдовы есть будущее, а унионизм уйдет в историю», — подытожил президент.

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