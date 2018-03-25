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|В Кишиневе прошла акция сторонников объединения Молдовы с Румынией (фото)
|25.03.2018 23:18
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Организатором митинга являются «Альянс столетия», объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии.
В акции сторонников объединения Молдовы с Румынией приняли участие около 100 тыс. человек, однако полиция Кишинева насчитала только 7 тысяч.
Митинг в Молдове
Митинг в Молдове
Участники акции подписали символическую декларацию об объединении Молдовы с Румынией.
Правоохранители задержали группу молодых людей (21 человека), у которых были обнаружены противогазы, биты, маски и ножи.
Митинг в Молдове
При этом президент Молдовы Игорь Додон считает, что унионистское движение, представители которого настаивают на объединении Молдовы с Румынией, — маргинальный и радикальный проект, способный еще больше разделить общество.
«Несмотря на то, что сегодня унионизм потерпел крах, мы обязаны осудить эту политическую для Республики Молдова чуму. Из-за коррупции, бедности и отсутствия уверенности в завтрашнем дне, люди вынуждены искать альтернативы, присоединяясь, в том числе, и к этому маргинальному и радикальному проекту», — считает Додон.
По мнению молдавского президента, правящая в стране коалиция во главе с Демократической партией несет прямую ответственность за растущую разобщенность в обществе.
«Будущее руководство Молдовы займется экономическими вопросами и улучшением благосостояния граждан, а унионизм будет объявлен вне закона. Иностранные спецслужбы больше не смогут организовать провокации против государственности нашей страны. У Молдовы есть будущее, а унионизм уйдет в историю», — подытожил президент.
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