Такой вывод содержится в докладе относительно ситуации в Украине, который участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди (Jane Cordy) и полный текст которого можно найти на сайте ПА НАТО.

«Украина нуждается в действительно амбициозном и хорошо обеспеченном ресурсами пакете помощи, вероятно, даже в объемах плана Маршалла, который позволил провести восстановление Западной Европы после Второй мировой войны. Успех Украины, который может быть достигнут с помощью НАТО и ЕС, также мог бы усилить саму «причину для существования» (raison d'être) для обеих организаций», - подчеркивается в докладе.

Автор документа делает вывод, что Украина все еще должна пройти долгий путь, чтобы соответствовать критериям НАТО и ЕС, но перспектива будущего членства в этих организациях должна стать для Украины стимулом для экономического, политического и социального развития.

«Украина должна получить четкий сигнал, что такое членство является достижимым, если будут выполнены все необходимые для него критерии. Евроатлантическое общество должно продемонстрировать терпение и гибкость в отношении Украины, проявлять к ней скорее политический, чем бюрократический подход», - отметила в документе сенатор Джейн Корди.

Она указала, что, кроме финансовой помощи, Украина продолжает нуждаться в материальной помощи от Запада в виде оборудования и технологических платформ, которые дадут ей возможность защищать себя и собственные границы.

«Содержательное и существенное присутствие НАТО в Черном море является стратегической необходимостью. Евроатлантическое общество должно также продолжать внешнее давление на Россию, чтобы эта страна прекратила дестабилизацию Украины, выполняла Минские договоренности, немедленно вернула всех политических заключенных, прекратила нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины и возобновила свободу судоходства в Керченском проливе», - говорится в докладе .

Автор документа отдельно подчеркнула: «Российская власть должна при каждом удобном случае получать напоминания, что незаконная оккупация и аннексия Крыма не будут признаваться никогда».

Доклад содержит реалистичный анализ достижений Украины, хода реформ и развития гражданского общества, наряду с анализом уязвимых мест в преобразованиях, в частности, в борьбе с коррупцией.

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