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|Россия «перевела стрелки» с отравлением Скрипаля на США
|25.03.2018 23:42
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Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко заявил, что у РФ есть документы, указывающие на то, что США разрабатывали газ «Новичок», которым был отравлен Скрипаль.
По словам ученого, еще в 1998 году отечественные специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов Соединенных Штатов сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало «сильным смертельным действием».
«Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый «Новичок», А234″, — сказал Рыбальченко.
Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники центра химических исследований и разработок армии США.
«Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных — они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили», — сказал специалист, подчеркнув, что не может объяснить, «куда оно делось».
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