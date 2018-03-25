Человеческие жертвоприношения, в том числе детские, практиковались многими индейцами Центральной и Южной Америки. К примеру, ацтекские жертвоприношения богу дождя, требовавшие пыток и убийства детей, описаны испанскими конкистадорами; кроме того, в индейских городах иногда обнаруживаются массовые захоронения с признаками насильственной смерти, которые специалисты классифицируют как места массовых жертвоприношений.

Люди, останки которых нашли в этом году, принадлежали к культуре чиму (прибл. с 1250 по 1470 г.), существовавшей на территории современного Перу. Археологи, прибывшие вскоре после того, как рабочие рассказали о своей находке, обнаружили 77 погребений, кости викуний или альпак и керамику, осколки и целые сосуды. В погребениях хорошо сохранились кости детей и взрослых. Надрезы на детских ребрах, по словам специалистов, указывают на попытки вынуть сердце. В числе принесенных в жертву был и один новорожденный младенец, рассказывается в сюжете Newsweek.

Находку датировали серединой второго тысячелетия. Руководитель раскопок, перуанский археолог Виктор Леон (Víctor Campaña León) полагает, что жертва была принесена для того, чтобы умилостивить богов, приносящих дождь — по аналогии с традициям жертвоприношения других индейцев. Вероятнее только люди, совершившие жертвоприношение, жили неподалеку в городе Чан-Чан, столице Чиму.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира