Спасатели продолжают прочесывать третий и четвертый этажи торгового центра, несмотря на то, что двое из них погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «Незыгарь».

По последним данным Следственного комитета, погибли 40 человек, между которых есть 7 детей. Пострадали 48 человек. Среди них — очень много детей. Самому младшему — 3 года.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, число погибших может приблизиться к 70.

69 человек не могут найти после пожара, 40 из них — дети.

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