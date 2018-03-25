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|Пожар в Кемерово продолжают тушить, погибло двое пожарных
|25.03.2018 23:58
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Спасатели продолжают прочесывать третий и четвертый этажи торгового центра, несмотря на то, что двое из них погибли. Об этом сообщает Telegram-канал «Незыгарь».
По последним данным Следственного комитета, погибли 40 человек, между которых есть 7 детей. Пострадали 48 человек. Среди них — очень много детей. Самому младшему — 3 года.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, число погибших может приблизиться к 70.
69 человек не могут найти после пожара, 40 из них — дети.
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