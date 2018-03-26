Члены мусульманской общины пришли на специальную траурную службу в церковь на Вербное воскресенье. Менеджер супермаркета сидела в первом ряду, рядом с мужем, мэром города.

Епископ Каркассон и Нарбонн, Ален Планет, приветствовал «экстраординарную преданность» Бельтраме, заявив, что «вся Франция была затронута этим».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сказал, что Бельтраме «упал как герой» и проявил исключительную храбрость.

«Арно Beltrame умер на службе нации, на которой он находился уже так долго», — сказал Макрон в своем заявлении. «Даря свою жизнь, чтобы положить конец смертоносному плану террориста-джихада, он упал как герой».

Жители возлагают цветы перед супермаркетом Требес, где нападавший захватил заложников в пятницу.

Макрон также заказал национальный мемориал для Бельтраме.

Президент Дональд Трамп высоко оценил героизм французской полиции в воскресное утро и продемонстрировал необходимость принятия более решительных мер против ИГИЛ.

Трамп сказал: «Франция чтит великого героя», сославшись на храбрость полицейского Арно Бельтраме, который умер после обмена кое-где с заложником в террористической атаке, связанной с ИГИЛ.

Он добавил, что в борьбе с ИГИЛ необходимы еще более сильные меры, особенно на границах.

Террорист Радуан Лакдим был убит полицией после того, как Белтраме помог им штурмовать супермаркет, когда он тайком подбросил свой мобильный телефон, чтобы полиция вне супермаркета услышала, что происходит внутри.

Фотография Арно Бельтраме, размещенная на букете цветов у главных ворот штаб-квартиры полиции в Каркассоне, Франция, в субботу, 24 марта 2018 года, после нападения на супермаркет в Требе на юге страны в пятницу. (AP)

Два человека остаются под стражей в ходе расследования. Кроме тех, кто был убит, еще 15 получили ранения в результате нападения.

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