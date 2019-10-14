Американские военные препятствуют продвижению правительственных сил Сирии к городу Манбидж на севере страны. Об этом 14 октября сообщило агентство Интерфакс.

По информации близким к сирийским курдам СМИ, случай произошел на подступах к западным районам города Манбидж.

Ранее сообщалось, что курдские группировки заключили соглашение с властями Сирии о совместных действиях против Турции. В частности, в рамках договоренности сирийские военные должны занять позиции в Манбидже.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.





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