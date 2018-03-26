Так, отныне температура будет только повышаться, обещают в Укргидрометцентре.

26 марта

В этот день в Украине в южных, центральных и северных областях кое-где пройдет дождь. На дорогах в некоторых регионах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8 градусов мороза, на севере Левобережья и в Карпатах кое-где 10-13 градусов мороза. Днем 1-6 градусов тепла, на Закарпатье 5-10 градусов, 26 марта в большинстве областей повышение дневной температуры на 3-5 градусов.

В Киеве переменная облачность. Без осадков, лишь днем 26 марта кое-где дождь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза. Днем 25 марта 1-3 градусов тепла, 26 марта 5-7 градусов тепла.

27-28 марта

Также пройдут небольшие и умеренные дожди (ночью, кроме юга, кое-где с мокрым снегом). 28 марта без существенных осадков, днем в западной части дождь.

В западных и северных областях температура ночью 0-5 градусов мороза, на остальной территории от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем 2-8 градусов тепла, на Закарпатье, в южной, кое-где восточной части, 28 марта и в центральных областях 6-12 градусов тепла.

В Киеве 27 марта ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь. 28 марта без существенных осадков. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 4-6 градусов тепла.

29 марта — 2 апреля

В эти дни прогнозируются иногда небольшие и умеренные дожди. 29 марта на юге и востоке без осадков. Температура ночью 0-6 градусов тепла, днем 7-13 градусов.

Преимущественно без осадков. Повышение температуры на 5-10 градусов. То есть в отдельных регионах кое-где будет до 20 градусов тепла.

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