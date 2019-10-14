|Как сделать маскарпоне в домашних условиях
|14.10.2019 12:57
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Возьмите сливки, жирностью не менее 30 процентов, и лимонный сок – на 1 литр сливок 3 столовые ложки сока лимона. Подготовьте посуду – кастрюлю, миску, сито и марлю.
1. Поставьте кастрюлю на средний огонь и влейте в нее сливки.
2. Помешивайте деревянной ложкой и доведите до кипения. С появлением первых пузырьков снимите кастрюлю с огня.
3. Добавьте лимонный сок, активно помешивая массу.
4. Верните на плиту и варите на слабом огне около 10 минут. Сначала сливки свернутся небольшими сгустками, потом станут похожими на кефир, а затем превратятся в густой крем.
5. Застелите марлей сито в несколько слоев, вылейте на нее массу. Оставьте стекать на несколько часов.
Если сливок вы возьмете в 2 раза меньше, то и время приготовления делите на 2.
Домашний маскарпоне хранится в холодильнике 1 неделю.