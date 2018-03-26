Рейтинг составлялся на основании голосования путешественников.

Первое место занял аэропорт Сингапура Чанги. Второе и третье место южнокорейская гавань Инчхон и японский Ханеда. Результаты были опубликованы на сайте компании Skytrax.

Британская консалтинговая компания публикует этот рейтинг, начиная с 1999 года. В этом году при подготовке отчета сотрудники компании опросили 13,7 миллионов пассажиров. Опрос проводили в более чем 500 аэропортах по всему миру. Исследование проводилось с августа 2017 года по февраль 2018 года.

Аналитики оценивают аэропорты по ряду критериев. В первую очередь выбирают самые чистые аэропорты, лучшие региональные аэропорты, определяют лучший отель и самый лучший шопинг в аэропорту.

В первую десятку аэропортов вошли воздушные гавани Гонконга, Дохи, Мюнхена, «Чубу» в Нагои, Лондона, Цюриха и Франкфурта. В рейтинг не попали украинские аэропорты, но присутствуют российские Шереметьево и Домодедово. Они заняли 68 и 74 места соответственно.

Напомним, что недавно аэропорт Киев сменил название. Ему присвоили имя известного авиаконструктора Игоря Сикорского. Депутаты киевского горсовета утвердили решение «О присвоении коммунальному предприятию Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) имени Игоря Сикорского».

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