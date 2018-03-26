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|Жители оккупированного Донецка жалуются на состояние бывшего крупнейшего супермаркета
|26.03.2018 05:46
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Дончане уверены, что «Амстор» ждет печальная судьба: он в скором времени будет закрыт, поскольку вообще непосещаем людьми.
В соцсетях жители Донецка признаются, что нынешнее состояние «Амстора» – это очень больное и жалкое зрелище: террористы ТЦ окончательно «довели до ручки».
Торговый центр на многих производит тяжелое и гнетущее чувство. Так, как раньше, дончане уже не могут покупать все то, что сегодня предлагает этот комплекс. Да и положа руку на сердце, как признаются жители Донецка, качество и ассортимент предлагаемого в «Амсторе» товара оставляет желать лучшего.
В соцсетях участники обсуждений рассказывают, что многие арендаторы торговых площадей отсюда съехали, в «Амсторе» почти нет вечером людей, а печальный товар продается по «нехилым» ценам.
«Унылое зрелище», » Не будет у таких больших магазинов покупателей. Сейчас все в основном покупают или на рынке, или возле дома», — пишут дончане.
Кроме того, жители Донецка констатируют, покупательская способность в «ДНР» настолько низкая, что доходов людей сегодня не хватает на приобретение даже элементарных вещей.
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