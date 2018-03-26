В социальных сетях жители Кемерово добавляют и распространяют фотографии взрослых и детей, пропавших без вести во время страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом передает портал «Главный Региональный».

Люди верят, что самые дорогие и близкие люди живы и находятся в одной из больниц города, хватаются за соломинку, хотя надежд найти пропавших между живых остается все меньше.

Местные СМИ передают, что в одном из туалетов горящего центра заблокировались несколько человек и заложили щели в дверях мокрыми полотенцами, спасая свое убежище от едкого дыма. Они звонят близким и ждут помощи.

Трое детей из тех, кого считали пропавшими при пожаре, найдены живыми, сообщили в МВД.

В социальных сетях распространяется информация о том, что в одном из залов кинотеатра, расположенного в ТЦ «Зимняя Вишня», задохнулось 86 человек. Однако официально эти сведения никак не подтверждены.

По городу ходят слухи, что тела будут вывозить ночью, дабы избежать паники между местного населения.

Помимо людей, во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 200 животных, которые обитали в контактном зоопарке на 4-м этаже. Никого из них спасти не удалось: звери задохнулись от едкого дыма.

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