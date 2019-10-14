Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

"Портер" - частый гость в нашем регионе. В частности, это уже седьмой визит американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года и второй - в Одессу, первый состоялся в августе. В прошлом году эсминец участвовал в ежегодных учениях Sea Breese 2018 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, со ссылкой на пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США, "посещение американским эсминцем Черного моря - это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона свободному судоходству".

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море", - заявила командующий 6-го оперативного флота США вице-адмирал Лиза Франчетти.

При этом указывается, что ВМС США действуют в Черном море в соответствии с международным правом и, в частности, Конвенции Монтре, согласно которой время присутствие кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Во время визита американского эсминца в Одессу в рамках украинского-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий, в частности, он примет участие в тренировках типа PASSEX и традиционно между экипажами кораблей двух стран состоятся спортивные соревнования.

В ВМС Украины также отметили, что как только эсминец Porter вошел в акваторию Черного моря, несколько российских боевых кораблей начали слежку за ним, это фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево». Эти корабли оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

Как сообщалось, эсминец Porter - 28-й корабль класса «Арли Бёрк» (Arleigh Burke) ВМС США, названный в честь знаменитой американской династии морских офицеров. Основное вооружение корабля - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк». Управление вооружением корабля осуществляет система «Иджис». В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

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