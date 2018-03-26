Они протестуют против попытки правительства ввести новые ограничения в отношении абортов, сообщает Информатор.

Новый предложенный закон разрешает аборты в тех случаях, когда жизнь матери находится в опасности или когда беременность является следствием изнасилования.

Однако в проекте закона сказано, что запрещаются аборты, если плод безнадежно болен, ослаблен или с синдромом Дауна.

В Варшаве протестующие пришли к месту встречи влиятельных римо-католических епископов, которые призывают к дальнейшему усилению одного из самых жестких законов об абортах в Европе.

После этого они пошли маршем к парламенту, а позднее начали двигаться к штаб-квартире правящей партии Ярослава Качиньского.

Комиссар по правам человека Совета Европы выразил обеспокоенность относительно планов Польши принять закон под названием «Стоп аборт», отметив, что это будет противоречить обязательствам Варшавы касательно соблюдения международного права в области защиты прав человека.

Отклонить законопроект также требуют комиссар ЕС по правам человека Нилс Мужниекс и эксперты ООН.

Как известно, Польша имеет один из самых строгих законов об абортах в Европе.

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