Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов неожиданно сообщил, что Путин в стране «новый» и он имеет четкое видение дальнейшего развития страны.

«Новый Путин — это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путина, который понимает, что нам нужно в будущем», — пояснил спикер Кремля.

Колоссальная, по мнению Пескова, поддержка президента связана с тем, что «люди доверяют лидеру», так как «если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер».

Песков отметил, президент РФ «неоднократно доказывал, что не является популистом и больше только беспокоится о внутренних проблемах России».

Слухи о том, что несменяемый российский президент имеет целое полчище двойников, будоражат Россию уже не первый год.

Так, Станислав Белковский в интервью Дмитрию Гордону назвал цифру в несколько десятков таких «помощников». А журналист Саша Сотник обращает внимание на паранойю российского вождя, который благодаря наличию двойников надеется избежать покушения.

Его точку зрения разделяет известный российский бизнесмен Дмитрий Чичваркин.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира