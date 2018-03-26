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|Дмитрий Песков пообещал россиянам «нового Путина»
|26.03.2018 06:41
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов неожиданно сообщил, что Путин в стране «новый» и он имеет четкое видение дальнейшего развития страны.
«Новый Путин — это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путина, который понимает, что нам нужно в будущем», — пояснил спикер Кремля.
Колоссальная, по мнению Пескова, поддержка президента связана с тем, что «люди доверяют лидеру», так как «если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер».
Песков отметил, президент РФ «неоднократно доказывал, что не является популистом и больше только беспокоится о внутренних проблемах России».
Слухи о том, что несменяемый российский президент имеет целое полчище двойников, будоражат Россию уже не первый год.
Так, Станислав Белковский в интервью Дмитрию Гордону назвал цифру в несколько десятков таких «помощников». А журналист Саша Сотник обращает внимание на паранойю российского вождя, который благодаря наличию двойников надеется избежать покушения.
Его точку зрения разделяет известный российский бизнесмен Дмитрий Чичваркин.
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