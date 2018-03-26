Ее слова о возможном покушении прокомментировал Евгений Ж. (фамилию назвать не может, так как человек в штате ВСУ).

Согласно записям, опубликованным ГПУ, Савченко планировала заскочить в дверь, ближайшую к трибуне, на которой будет выступать президент, и начать метать гранаты Ф-1. «В меня может целить охранник. Я выдержу столько-то пуль… Гранаты бросаются две сразу… Выбросить шесть гранат я успею однозначно», — говорит она.

При этом полковник сразу же указывает на нереалистичность такого сценария.

«Охрана президента тренирована стрелять в корпус, оружие заряжено 9-миллиметровыми патронами. Когда две попадают в грудь, человек уже ничего не может бросить. Максимум, если выдернута чека, граната взорвет самого киллера. Если бросать Ф-1 по две в связке, не факт, что взорвутся обе, у «лимонки» очень крепкий корпус», — объяснил он.

По мнению эксперта, даже самый дорогой кевларовый бронежилет, который одевается под одежду, не сделал бы из Савченко Рембо.

«9-миллиметровый снаряд отбрасывает бегущего человека навзничь и вызывает болевой шок. Чтобы собраться, нужно несколько минут. За это время Савченко успеют дострелить в голову или оглушить стулом», — сказал военный эксперт.

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