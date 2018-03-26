Об этом представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова заявила в интервью германской газете «Бильд», опубликованном в воскресенье.

«Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо», — сказала она.

Юрова потребовала от руководства Facebook официальных разъяснений в связи со сложившейся ситуацией. «Я требую от Facebook дальнейших объяснений, к примеру, в какой степени (в результате скандала. — Ред.) оказались затронуты европейские пользователи», — сказала она.

«Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия», — подчеркнула Юрова.

Скандал вокруг компании разгорелся в конце прошлой недели. Тогда Facebook заблокировал страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение «This is your digital life» на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году. Однако представитель Cambridge Analytica заявлял, что полученные в 2015 году данные не анализировались для подготовки проекта избирательной кампании американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает DW, капитализация Facebook за прошлую неделю упала на 58 млрд долларов. Об этом стало известно в ночь на субботу, 24 марта, после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка. Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала со 177 долларов 1 цента в понедельник до 159 долларов 39 центов к пятничному закрытию. Инвесторы остерегаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей.

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