Об этом свидетельствует информация от Укргидрометцентра.

Так, солнечной и сухой погода будет почти во всех областях Западной Украины: в Закарпатье, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской. При этом дожди будут в Хмельницкой и Винницкой. Средняя дневная температура воздуха составит +3 +11 градусов.

Касательно остальной территории Украины, которую порадует весеннее солнце, то ясной погоды в понедельник также стоит ожидать в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В то же время 16 марта в центре и на юге Украины будут лить дожди. Так, мокро будет в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму. Средняя температура днем ​​в центре Украины достигнет +2 +8 градусов, а на юге – +3 +12 градусов.

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