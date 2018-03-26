Напомним, что перевод часов регламентируется постановлением украинского Кабинета министров от 1996 года.

Изменение времени в Украине происходит вместе со всем Европейским союзом и большинством стран Европы дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а в каждое последнее воскресенье октября возвращается на зимнее.

Такая ежегодная процедура проводится, поскольку это позволяет более эффективно использовать светлое время суток и сэкономить потребление электроэнергии. Вместе с тем, такой переход приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.

Следует также отметить, что в период октября-марта между оккупированным Крымом и материковой частью Украины существует разница в один час, так как Россия отказалась от практики перехода на летнее и зимнее время.

Переход на сезонное время проводится более чем в ста странах мира. В Европе не переходят на летнее время только Исландия, Белоруссия и Россия. На постсоветском пространстве переводят стрелки часов исключительно в Украине и Молдове. Ранее в 2011 году в РФ было принято решение не переходить на зимнее время. А вот последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

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