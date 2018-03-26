В этом году каникулы в украинских школах продлятся с 26 марта по 1 апреля включительно.

Однако, следует отметить, что даты каникул рекомендуются Министерством образования, а окончательное решение о сроках и продолжительности каникул принимают учебные заведения, следовательно отдыхать дети в разных школах и регионах могут в разное время, но обязательно – в рекомендованное время, в разрезе трех недель.

В этом году весенние каникулы у большинства школьников наступили 26 марта – с понедельника, а учебный процесс возобновится со 2 апреля. При этом, школьники практически сразу, через пять дней, вновь получат дополнительные выходные, связанные с Пасхой, которая наступит в воскресенье, 8 апреля. Дополнительным выходным станет понедельник, 9 апреля.

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