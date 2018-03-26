Деловые Сводки
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|Ryanair даст возможность украинцам дешево летать в страны Европы
|26.03.2018 07:51
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Уже этой осенью украинцы получат еще одну возможность путешествовать дешевле — со второй попытки в страну зашла крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair. Первые рейсы анонсированы в октябре этого года в восемь стран Европы: Испанию, Словакию, Польшу, Литву, Германию, Ирландию, Швецию и Великобританию.
Лоукостер будет работать со львовским аэропортом и столичным «Борисполем» — там ему даже обещают отдать для полетов целый терминал F, закрытый в 2013 года. Всего осенью у нас появятся 32 новых рейса в неделю из Киева и еще 14 из Львова. Напомним, в прошлом году Ryanair отменила свой вход в Украину из-за срыва переговоров.