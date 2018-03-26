Для этого предложено расширить перечень солдатских и сержантских званий и переименовать наших младших командиров на западный манер.

Если законопроект примут, то у рядовых станет четыре звания: рекрут (солдат, который не прошел курс молодого бойца и не принял присягу), рядовой, старший солдат (матрос), солдат (матрос)-специалист и капрал. Сейчас у рядовых только два звания — солдат и старший солдат.

Сержантских званий будет семь (сейчас четыре: младший, старший и «просто» сержант и старшина), причем низовых командиров разделят две категории — младший и старший сержантский состав.

Младший состав — это сержант (на флоте — старшина), старший сержант (главный старшина) и главный сержант (главный корабельный старшина). Старший состав — штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант (на флоте соответственно не сержант, а старшина).

При этом упразднят звания «прапорщик» и «старший прапорщик» (они выше звания «старшина», но ниже первичного офицерского звания «младший лейтенант»). Звания офицеров и генералов не изменятся.

Как разъяснил один из авторов законопроекта депутат Иван Винник, необходимость введения новых званий для младших командиров возникла в связи с тем, что сейчас в армии приводят структуру сержантского корпуса к стандартам НАТО, где именно сержанты, а не офицеры, отвечают за выучку и обыкновенный быт солдат.

В Комитете по нацбезопасности и обороне Верховной Рады считают, что документ будет принят, так как носит технический характер, но, когда его рассмотрят, пока неясно.

В войсках идею введения новых званий поддерживают. По словам главного старшины ВСУ Александра Косинского, который руководит управлением Генштаба по работе с сержантским составом, создание профессионального сержантского корпуса в ВСУ началось еще в 2005 году, но до 2014-го реформа почти не двигалась.

«Техника и вооружение становятся сложнее, следовательно нужны профессионалы. Одни сержанты займутся матчастью, другие станут обучать солдат, третьи организуют их быт. Роль сержанта в армии повышается, следовательно система новых званий тоже нужна», — считает он.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира