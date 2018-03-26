Такие данные предоставил Евростат Pew Research Center.

Специалисты Pew Research Center не могут с уверенностью сказать, каким будет приток мигрантов в ближайшие годы, будет ли он увеличиваться такими же темпами или снизится. Исследования центра Pew Research Center, проведенные в 2017 году показали, что подавляющее большинство респондентов переехали бы в другие страны, если бы у них были финансовые возможности.

Статистика свидетельствует, что более половины мигрантов, искавших убежища в странах Европейского Союза родились в Нигерии, Южной Африке, Сомали, Сенегале, Гане, Анголе, Кении, Демократической Республике Конго и Камеруне.Количество граждан Сомали, желающих жить в ЕС увеличилось на 80 тысяч за период 2010-2017 годов.

Три четверти населения стран, расположенных южнее Сахары, осели в четырех странах ЕС — Великобритании (1,27 млн), Франции (980 тыс.), Италии (370 тыс.) и Португалии (360 тыс.).

На данный момент сложно говорить о количестве чернокожего населения Европы, так как многие страны отказываются собирать такие данные о своих гражданах. Однако, можно найти данные о странах, где эти люди родились. Также есть информация о количестве детей, рожденных от мигрантов.

По данным Конгресса США на территории Европы проживают 7 миллионов человек африканского происхождения.

С другой стороны страны ЕС атакуют украинцы. Заробитчане все чаще уезжают не только заработать деньги, но и наладить быт, чтобы через несколько лет стать гражданином выбранной страны.

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