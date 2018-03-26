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|Украинский студент разработал робота, которые будет чистить озера
|26.03.2018 08:30
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В городском совете Кропивницкого обсудили проект изобретения местного студента, который предложил новое решение очистки от мусора природных водоемов.
«У команды, которая работала над этим изобретением, появилась идея и цель очистить водоемы нашего города от мусора. Этот робот был собран из подручных материалов. Мы его запустили, протестировали — он работает», — сообщил изобретатель Руслан Коптев.
Как рассказал юноша, робот получает энергию от солнечных батарей, что дает возможность не тратить время на ежедневную подзарядку.
Управление процессом уборки происходит с помощью WI-FI. Изобретением не сложно управлять — теоретически каждый желающий сможет подключиться к роботе, поруководить им и очистить водоем от мусора. Уже во время пробного запуска роботу удалось собрать из реки Ингул около 20 килограммов бытовых отходов.
Ожидаемая стоимость воплощения проекта в жизнь, по словам Руслана Коптева, составляет около 25000 долларов.
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