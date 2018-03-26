Народный синоптик Леонид Горбань считает, что резкого повышения температуры в апреле в Украине ожидать не стоит.

В частности, христианский праздник Пасха, по мнению эксперта, будет холодный, а стабильное тепло придет в Украину лишь под конец месяца.

«До Пасхи температура будет +4…5 среднесуточная, то есть дневная, — 7…8, максимум +9…10 градусов. Пасхальное воскресенье ожидается прохладным — не выше +7…11 градусов», — отмечает он.

По его словам, апрель 2018 года можно смело назвать холодным, если сравнивать с температурными показателями прошлых лет.

«При поздней весне можно ждать 100%-го урожая, особенно на яровые культуры», — приободрил Леонид Горбань украинцев.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира