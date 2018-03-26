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Народный синоптик пообещал украинцам холодную Пасху и хороший урожай
26.03.2018 08:54
Народный синоптик пообещал украинцам холодную Пасху и хороший урожай ​В 2018 году в регионах Украины на раннюю Пасху 8 апреля ожидается очень прохладная погода, а тепло придет в страну лишь в конце месяца.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что резкого повышения температуры в апреле в Украине ожидать не стоит.

В частности, христианский праздник Пасха, по мнению эксперта, будет холодный, а стабильное тепло придет в Украину лишь под конец месяца.

«До Пасхи температура будет +4…5 среднесуточная, то есть дневная, — 7…8, максимум +9…10 градусов. Пасхальное воскресенье ожидается прохладным — не выше +7…11 градусов», — отмечает он.

По его словам, апрель 2018 года можно смело назвать холодным, если сравнивать с температурными показателями прошлых лет.

«При поздней весне можно ждать 100%-го урожая, особенно на яровые культуры», — приободрил Леонид Горбань украинцев.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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