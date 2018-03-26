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|Народный синоптик пообещал украинцам холодную Пасху и хороший урожай
|26.03.2018 08:54
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Народный синоптик Леонид Горбань считает, что резкого повышения температуры в апреле в Украине ожидать не стоит.
В частности, христианский праздник Пасха, по мнению эксперта, будет холодный, а стабильное тепло придет в Украину лишь под конец месяца.
«До Пасхи температура будет +4…5 среднесуточная, то есть дневная, — 7…8, максимум +9…10 градусов. Пасхальное воскресенье ожидается прохладным — не выше +7…11 градусов», — отмечает он.
По его словам, апрель 2018 года можно смело назвать холодным, если сравнивать с температурными показателями прошлых лет.
«При поздней весне можно ждать 100%-го урожая, особенно на яровые культуры», — приободрил Леонид Горбань украинцев.
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