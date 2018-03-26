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|Стало известно, сколько дней будут отдыхать украинцы в мае
|26.03.2018 09:02
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Дополнительных выходных в мае будет три. Всего же на весь месяц придется 11 выходных.
Дополнительные выходные: 1 мая – День международной солидарности трудящихся (вторник, следовательно рабочий день с 30 апреля перенесут на 5 мая), 9 мая – День Победы (среда), 27 мая – Троица (воскресенье, следовательно выходным будет 28 мая).
То есть украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая. 2 мая — уже на работу.
5 и 8 мая рабочие дни сократят на один час.
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