Дополнительных выходных в мае будет три. Всего же на весь месяц придется 11 выходных.

Дополнительные выходные: 1 мая – День международной солидарности трудящихся (вторник, следовательно рабочий день с 30 апреля перенесут на 5 мая), 9 мая – День Победы (среда), 27 мая – Троица (воскресенье, следовательно выходным будет 28 мая).

То есть украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая. 2 мая — уже на работу.

5 и 8 мая рабочие дни сократят на один час.

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