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Появились видео с места трагедии в Кемерово, очевидцы делятся увиденным (видео)
26.03.2018 09:10
Появились видео с места трагедии в Кемерово, очевидцы делятся увиденным (видео) В сети начали появляться видео пожара из ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово. Люди выкладывают записи, сделанные как внутри помещения, так и вне его.

Видео, опубликованное «Инцидент. Кемерово»,  сделано внутри здания во время пожара. Видно, что в помещении – настоящий беспорядок. Вокруг слышны крики и плач. «Дайте противогазы… Мама, мамочка…», — звучит с разных сторон.

На другом ролике  — только эвакуировавшиеся посетители ТЦ. Они не спешат уходить от здания, снимая происходящее. Видно, как люди один за одним выходят из помещения, слышны крики и звон бьющегося стекла.

На еще одном видео – комментарии тех, кто сумел спастись из горящего здания.

Напомним, по последним данным, найдены тела 55 человек. Данных о том, сколько между погибших детей, пока нет. Вечером 25 марта было известно, что погибли 9. Еще 40 считались без вести пропавшими. По состоянию на 9 утра без вести пропавшими считаются более 10 человек.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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