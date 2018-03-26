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|26.03.2018 09:10
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Видео, опубликованное «Инцидент. Кемерово», сделано внутри здания во время пожара. Видно, что в помещении – настоящий беспорядок. Вокруг слышны крики и плач. «Дайте противогазы… Мама, мамочка…», — звучит с разных сторон.
На другом ролике — только эвакуировавшиеся посетители ТЦ. Они не спешат уходить от здания, снимая происходящее. Видно, как люди один за одним выходят из помещения, слышны крики и звон бьющегося стекла.
На еще одном видео – комментарии тех, кто сумел спастись из горящего здания.
Напомним, по последним данным, найдены тела 55 человек. Данных о том, сколько между погибших детей, пока нет. Вечером 25 марта было известно, что погибли 9. Еще 40 считались без вести пропавшими. По состоянию на 9 утра без вести пропавшими считаются более 10 человек.
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