Такое мнение майор высказал после наблюдения за батальонными тактическими учениями одной из бригад ОК «Запад» по программе «Многонациональной тренировочной миссии – Украина» (JMTG-U) при участии иностранных инструкторов стран – членов НАТО. Учения проходили на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

«Украинцы владеют уникальным боевым опытом, аналогов которому сейчас нет в мире, – отметил майор Радослав Кравец. – Во время проведения этих учений мы выступали наблюдателями. В наши обязанности входило смотреть за тем, насколько грамотно и корректно украинские военные организовывают свои учебные места, честно и согласно поставленным задачам проводят обучение, насколько внимательно относятся к вопросам безопасности. Подводя итог, я ставлю украинцам высокую оценку».

Представитель пресс-службы Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Тарас Грень сообщил агентству, что военнослужащие Республики Польша в течение своего пребывания в Украине «отметили очень дружелюбное отношение людей, прошедших реальную боевую закалку, к представителям вооруженных сил других государств. Особенно то, что украинцы всегда делились с ними своим, полученным в боях, опытом».

Скажем, во время тренировок по снайперской подготовке поляки учили новым способам маскировки и выдвижение в заданный район. А наши бойцы поделились знаниями по обнаружению важных и фиктивных целей в российской живой силе и военный технике, умению избегать современных российских электронных средств разведки, которые сейчас широко применяются оккупантами на востоке Украины, — отметил он.

Грень также рассказал, что учения проходили в жестких погодных условиях: холодный ветер, снег и аномально низкие температуры (до 16 градусов ниже нуля). Кроме этого, особенностью этих маневров стало то, что в составе украинских подразделений были военнослужащие из стран – членов НАТО.

В общем, высокую обучаемость украинских военных констатировали и представители вооруженных сил других государств, выполняющих свои миссии в Украине. В частности старшина роты вооруженных сил Литвы Гентас Вайкшнорас отметил высокую мотивированность военнослужащих ВСУ к защите своей Родины и получению новых знаний в плане стандартов сотрудничества с силами стран – членов НАТО.

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