В течение всей недели в Украине будет так называемое бабье лето - до 23 градусов тепла. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

В понедельник, 14 октября, будет ясно и без осадков. Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман.

Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

Такая погода сохранится на протяжении всей недели, только ближе к выходным тепло начнет спадать.

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