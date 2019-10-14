|В Украине всю неделю "бабье лето"
|14.10.2019 15:07
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В течение всей недели в Украине будет так называемое бабье лето - до 23 градусов тепла. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.
В понедельник, 14 октября, будет ясно и без осадков. Ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман.
Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.
Такая погода сохранится на протяжении всей недели, только ближе к выходным тепло начнет спадать.