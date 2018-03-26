Как сообщается в Telegram-канале «Life shot», на данный момент он находится в тяжелом состоянии.

«На этом видео 11-летний Сережа прыгает из окна 4-го этажа горящего ТЦ, спасаясь от пожара. Сейчас он без сознания в реанимации. Перелом таза. Состояние тяжелое. Его родителей ищут в соцсетях», — сказано в комментарии к кадрам.

Как выяснилось, эти поиски не дали результата. И мать, и отец, по предварительным данным, также находились в здании ТЦ «Зимняя вишня». Они числятся пропавшими без вести.

«В больницу, где в реанимации лежит 11-летний Сережа, обратились две его бабушки», — сообщают журналисты.

Позже стало известно, что маму, папу и маленькую сестру мальчика опознали в морге.

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