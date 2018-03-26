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Минобороны США разработало новую акустическую лазерную пушку (видео)
26.03.2018 10:12
Минобороны США разработало новую акустическую лазерную пушку (видео) Пушку пока планируется использовать для разгона несанкционированных демонстраций.

Ученые из Министерства обороны США разработали образец акустической лазерной пушки, способной создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров.

Устройство использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер. Первый генерирует импульсы, формирующие в воздухе шар плазмы, в то время как второй «бьет» лучом узкого диапазона. В результате в точке, на которую направлены лазеры, создаются яркое свечение и громкий звук.

По словам разработчиков, в ходе экспериментов им удалось получить шар плазмы на расстоянии в 30 километров. Ученые надеются в течение трех лет «научить» установку воссоздавать человеческий голос.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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