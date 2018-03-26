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|Минобороны США разработало новую акустическую лазерную пушку (видео)
|26.03.2018 10:12
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Ученые из Министерства обороны США разработали образец акустической лазерной пушки, способной создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров.
Устройство использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер. Первый генерирует импульсы, формирующие в воздухе шар плазмы, в то время как второй «бьет» лучом узкого диапазона. В результате в точке, на которую направлены лазеры, создаются яркое свечение и громкий звук.
По словам разработчиков, в ходе экспериментов им удалось получить шар плазмы на расстоянии в 30 километров. Ученые надеются в течение трех лет «научить» установку воссоздавать человеческий голос.
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