Ученые из Министерства обороны США разработали образец акустической лазерной пушки, способной создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров.

Устройство использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер. Первый генерирует импульсы, формирующие в воздухе шар плазмы, в то время как второй «бьет» лучом узкого диапазона. В результате в точке, на которую направлены лазеры, создаются яркое свечение и громкий звук.

По словам разработчиков, в ходе экспериментов им удалось получить шар плазмы на расстоянии в 30 километров. Ученые надеются в течение трех лет «научить» установку воссоздавать человеческий голос.

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