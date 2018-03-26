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|Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год
|26.03.2018 10:20
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Он предупредил, что в будущем не будет подписывать бюджеты, в которых будет содержаться так много положений, с которыми он не согласен.
Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и «дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается». В частности, он отметил, что США «строят подлодки, аналогов которым в мире нет».
Д.Трамп упомянул, что Демократическая партия противостояла повышению расходов на оборону.
Ранее бюджет получил одобрение обеих палат Конгресса США.
Если бы Д.Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 года.
Д.Трамп в пятницу утром опубликовал сообщение в «Твиттере», в котором он заявил, что рассмотрит возможность наложить вето на закон о бюджете. Он выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.
Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону — на $80 млрд больше, чем в прошлом году.
При этом законне включает в себя положения по «Программе отложенных действий» в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал Д.Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд.
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