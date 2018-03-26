А теперь правительство Южной Кореи запустило новую инициативу уже на государственном уровне. Суть её в том, чтобы пресечь «культуру сверхурочной работы», популярную в стране.

В течение следующих трех месяцев, начиная с 30 марта, столичное правительство Сеула намерено с апреля принудительно отключать компьютеры в госструктурах в 19:30 во вторую и четвёртую пятницу месяца. А к маю довести до 19:00. При этом 67,1% правительственных работников попросили освободить их от этого ограничения, хотя исключения будут лишь в редких случаях.

Как сообщает, государственные служащие в Южной Корее работают 2738 часов в год, хотя их коллеги из других стран — порядка 1763 часов.

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