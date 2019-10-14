Линию метро на Троещину удастся построить за 3-5 лет. Это станет возможным, только если будет финансирование. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в программе “Мага.

“Что касается метро на Троещину - не буду манипулировать, ни в коем случае не буду что-то обещать, если будет финансирование - это вопрос 3-5 лет“, - подчеркнул Кличко.

Кроме того, до конца следующего года планируется запуск автосообщение между левым и правым берегом. Также Кличко заявил, что в Киеве 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном, в частности - мост Метро и мост Патона.

“Как я могу закрыть мост Метро, как я могу закрыть мост Патона, который в аварийном состоянии? Действительно, там осложнено движение, но мы должны сделать, чтобы они не рухнули. Десятками лет не вкладывались деньги в инфраструктуру, и мы сейчас все силы бросили на то, чтобы эти мосты продолжали выполнять свою функцию. До конца следующего месяца пролив возле Гидропарка будет уже полностью открыт – работы идут и днем, и ночью.

Работы идут еще и под мостом“, - сказал Виталий Кличко. Он добавил, что в Киеве необходимо исправлять Южный и Северный мосты, а также Подольско-Воскресенский мост.





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