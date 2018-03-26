Xiaomi продолжает радовать своими новинками — на этот раз китайцы
придумали электробритву Бритва Xiaomi Smate поступит в продажу
23 апреля.
Компания Xiaomi запустила на своей краудфандинговой платформе
новый продукт производства Youpin – электробритву Smate с четырьмя
лезвиями.
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Xiaomi Smate оборудована высокоскоростным мотором – 8000 оборотов в
минуту. Как заявляет производитель, полный процесс бритья займет не
более трех минут.
Бритва Xiaomi Smate имеет четыре вида лезвий и плавающую головку,
обеспечивает максимально чистое бритье. Лезвия бритвы изготовлены
из прочной нержавеющей стали, а корпус – из матового алюминиевого
сплава и резины. Этот металл используется для производства
скальпелей и других медицинских инструментов.
Аккумулятор Xiaomi Smate обеспечивает до 60 минут непрерывной
работы. Заряжается бритва через USB-порт. Время полной зарядки
составляет около часа.
Бритва Xiaomi Smate поступит в продажу 23 апреля. Стоимость
устройства составляет около 43 долларов (1100 гривен).
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