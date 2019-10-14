В Украину приехала американская астронавт украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер. Ее визит организован посольством США в Украине по случаю Всемирной недели космоса.

Во время визита запланированы встречи со студентами и молодежью, во время которых она расскажет об особенностях работы международного экипажа на МКС и поделится своим опытом пребывания на космической станции.

"Отец американской астронавтки Стефанишин-Пайпер родился в небольшом селе Якимов, близко от Львова. Хайди гордится своими украинскими корнями и искренне радовалась возможности посетить Якимов, чтобы больше узнать о своем прошлом. Это была очень теплая и сердечная встреча", - сообщили в посольстве США.

Сегодня во Львове состоится публичное выступление Стефанишин-Пайпер в Национальном университете Львовская политехника.

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