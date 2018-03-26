В Росгвардии заявили, что оценят действия сотрудников ТЦ. Итоги проверки направят в следственные органы.

«Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар – они начали убегать. Их не пропускали охранники», – сказала очевидица Валентина Клопенко.

«Я спрашивала: «Кто вас не пропускает?» Они отвечают: «Охранники, дядьки в форме». Говорили: «Идете по другой лестнице, в другую сторону». Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: «Идите по другой лестнице». Они к другой лестнице – тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…» – добавила она.

Очевидцы также заявляют, что сотрудники ТЦ также обманули молодых людей, которые пытались спасти детей, сообщается в Telegram-канале RT.

«Я видела, как парни выносили маленьких детей. У моего молодого человека шок. Они пытались зайти в кинотеатр, но сотрудники «Зимней вишни» сказали, что детей там нет. Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос (чтобы не отравиться угарным газом). Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей!» – заявила одна из свидетелей трагедии.

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