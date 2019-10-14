Как сообщает корреспондент Укринформа, участие в мероприятии принимают несколько тысяч активистов. Участники акции держат флаги ВО "Свобода", красно-черные флаги УПА и государственные флаги Украины.

Мероприятие началось с выступлений у памятника Тарасу Шевченко, где активисты призвали не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, в частности, из-за реализации так называемой "формулы Штайнмайера". Также участники митинга почтили минутой молчания павших украинских защитников.

Марш УПА "Защитим украинскую землю" пройдет по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику к Европейской площади. Активисты также планируют пойти под Офис Президента, чтобы передать свою резолюцию против "формулы Штайнмайера".

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