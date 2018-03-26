В течение пяти минут ракета поднялась на высоту более 300 километров, при этом большую часть пути двигалась вертикально, что привело к формированию гигантских ударных круговых волн. Специалисты заявили, что таким образом они наблюдали самые большие ударные круговые волны, вызванные пуском ракеты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование тайваньских и американских ученых.

Согласно источнику, уже через 13 минут после старта Falcon 9 в ионосфере Земли возникла брешь, которая тут же привела к сбоям в работе навигационных систем над западными территориями США и прилегающим к ним районам Тихого океана, что в сумме оказалось площадью в размере 1,8 миллиона квадратных километров. Подобный эффект сохранялся в течение нескольких часов.

Ученые указали на тот факт, что обычно вскоре после старта ракета движется на высоте 80-100 километров почти параллельно поверхности планеты, производя V-образные ударные волны.

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