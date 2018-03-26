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Психолог уверена, что Надежда Савченко способна обмануть полиграф
26.03.2018 11:48
Психолог уверена, что Надежда Савченко способна обмануть полиграф Психотип внефракционного народного депутата Надежды Савченко дает ей возможность спокойно обойти детектор лжи при неудобных вопросах.

Такое убеждение выразила психолог Елена Рыхальская.

«Нужно понимать, что полиграф может обмануть человек у которого высокая акцентуация демонстративности, что мы здесь и наблюдаем. С научной точки зрения, у такого человека существует так называемая аномальная способность к вытеснению, когда он проходя полиграф и отвечая на вопросы убеждает себя и сам верит в то, что говорит. Ее психотип на это способен», — отметила она.

При этом прежний нардеп Тарас Чорновил подчеркнул, что это никак не может повлиять на рассмотрение дела бывшей летчицы.

«В уголовных расследованиях такого плана у нас это не предвидено как способ подтверждения или опровержения доказательной базы. То есть юридически это не может быть использовано. У нас полиграф не является фактором уголовного процесса. Кроме того, если собраны доказательства, то они не могут быть опровергнуты полиграфом», — добавил политик.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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