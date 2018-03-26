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|Психолог уверена, что Надежда Савченко способна обмануть полиграф
|26.03.2018 11:48
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Такое убеждение выразила психолог Елена Рыхальская.
«Нужно понимать, что полиграф может обмануть человек у которого высокая акцентуация демонстративности, что мы здесь и наблюдаем. С научной точки зрения, у такого человека существует так называемая аномальная способность к вытеснению, когда он проходя полиграф и отвечая на вопросы убеждает себя и сам верит в то, что говорит. Ее психотип на это способен», — отметила она.
При этом прежний нардеп Тарас Чорновил подчеркнул, что это никак не может повлиять на рассмотрение дела бывшей летчицы.
«В уголовных расследованиях такого плана у нас это не предвидено как способ подтверждения или опровержения доказательной базы. То есть юридически это не может быть использовано. У нас полиграф не является фактором уголовного процесса. Кроме того, если собраны доказательства, то они не могут быть опровергнуты полиграфом», — добавил политик.
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