Во вторник, 27 марта, циклон и атмосферные фронты нагонят в Украину больше облаков и пройдут периодические дожди, при этом температура воздуха продолжит постепенно подниматься, хотя еще вероятно одно кратковременное похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, умеренные осадки ожидаются ночью на юге и в центральных областях, а днем ​​- на Востоке и в Центре.

«На Западе и Севере — или дождь, или просто влага и облачность. Температура воздуха ночью — около нуля, где -3… +3, завтра днем +​​4… +9 градусов, на юге до +7… +14 градусов. В Киеве завтра может увеличиться облачность и немного покапает. Ночью до -2 градусов, днем ​​до +5… +6 градусов», — уточнила Диденко.

При этом, добавила синоптик, в среду, 28 марта, ожидается кратковременное похолодание и мокрый снег.

«Но уже в дальнейшем — никаких минусов даже ночью. Нюанс. В конце недели усилится ветер», — также отметила Диденко.

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