По имеющимся на данный момент сведениям, «бизнесмена» госпитализировали в московскую больницу с автобусной остановки в районе 1.00 ночи 26 марта. Помощь ему оказал случайный прохожий, которому Мавроди пожаловался на боли в сердце. Впрочем, спасти основателя «МММ» не удалось — он умер около шести утра.

«Обозреватель» собрал все известные факты о ловком мошеннике, который сколотил миллионы в эпоху 90-х.

Сергей Мавроди — основатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды. Его компания была создана еще в 1989 году, однако первые пять лет существования занималась только финансовой и торговой деятельностью.

В 1994 году компания Мавроди начала действовать как финансовая пирамида.

По разным оценкам, в ее деятельности участвовало 2—15 млн вкладчиков. Учредителями компании были Сергей Мавроди, его брат Вячеслав Мавроди и Ольга Мельникова.

2 сентября 1997 года «МММ» была официально признана банкротом, а в декабре 1997 года ее создателя объявили в международный розыск. По разным данным, они насобирали с людей до нескольких миллиардов рублей. Куда делись эти деньги — неизвестно.

Следующие пять лет о Мавроди не было известно практически ничего. Как выяснилось позже, все эти годы «бизнесмен» скрывался на съемной квартире и практически не выходил из дома.

31 января 2003 года Мавроди арестовали в Москве, в жилье на Фрунзенской набережной.

28 апреля 2007 года российский суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но практически весь срок назначенного ему наказания основатель МММ уже отбыл в СИЗО. Поэтому вскоре вышел на свободу.

В дальнейшем Мавроди продолжал давать интервью СМИ. В разговорах с журналистами вор пытался доказать, что «МММ» не была финансовой пирамидой.

А в 2011 году Мавроди объявил о создании нового проекта — «МММ-2011: Мы Можем Многое!» , но успеха уже не снискал. В 2015 году плут объявил о прекращении работы МММ в России, Беларуси и Казахстане и объявил работающие в этих странах сайты МММ мошенническими.

В своих последних интервью Мавроди часто критиковал виртуальные криптовалюты и предрекал крах биткоина, а заодно и всей мировой финансовой системы.

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