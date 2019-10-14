В Сети циркулируют слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеграм-канал "Беспощадный пиарщик". По утверждениям источника, Пригожин разбился на самолете в Конго.

Некоторые блогеры предполагают, что Пригожина, связанного с ЧВК Вагнер, неожиданно решила "убрать" власть. Но есть версия о том, что он сам разыграл свою гибель. Официального подтверждения смерти Пригожина нет.

"Несколько часов назад мы отправили требование в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать информацию о гибели Пригожина. Ответа нет", - сказано в сообщении.

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