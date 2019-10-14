Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера я встретился с представителями Движения ветеранов Украины и ветеранским сообществом. Вместе с министром (по делам ветеранов - ред.) Оксаной Колядой поздравили ветеранов, поговорили о наболевшем. Сделал свой вклад в рамках сбора средств для госпиталя, мероприятие было благотворительное", - сказал он.

Гончарук подчеркнул, что в Программе деятельности правительства отдельно прописано, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным.

"Начинать надо с собственного примера. Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну - самое малое, что я мог вчера сделать. Далее поступки будут говорить громче наших слов. И первое, что я могу уже задекларировать, - в госбюджете-2020 наша команда заложила самые большие в истории расходы на безопасность и оборону. Достойные условия жизни для защитников - наш приоритет. Десятки тысяч украинцев погибли, защищая Украину. Десятки тысяч наших ребят каждый день продолжают защищать наше мирное небо будь и в Киеве, и в Мариуполе, и во Львове. Мы никогда не предадим их и Украину! Еще раз с праздником! Слава Украине!" - подчеркнул премьер.

Украинцы в понедельник, 14 октября, отмечают День защитника Украины и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира