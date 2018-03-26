Об этом сказано в заявлении Группы, опубликованном на сайте ОБСЕ в понедельник, 26 марта.

Отмечается, что ТКГ подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени.

При этом подчеркивается важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня:

«Эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; отказа от наступательных действий и разведывательных операций; неприменения огня, включая ответный огонь; в частности, строгого запрещения ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а также нацеливания на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения», – сказано в сообщении.

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